Torneio Crescer Jogando realiza-se nos dias 10 e 11 de Junho

Já está em marcha a preparação da 21ª edição do Torneio Crescer Jogando da Escola de Futebol, que se realiza nos dias 10 e 11 de Junho.

A prova é já uma referência e um dos maiores torneios da zona norte do país e até a nível nacional.

Este ano, o objectivo é alargar a realização dos jogos a vários espaços da cidade de Bragança, para além do sintético e relvado do Campo do IPB. “Vamos tentar ter jogos em outros espaços. Ainda é prematuro falar sobre isso pois precisámos de algumas confirmações”, disse Paulo Lico, coordenador técnico da Escola da Crescer.

O dia 10 de Junho é reservado para os jogos dos escalões até sub-13. No dia 11, realizam-se os encontros em sub-15, sub-17 e sub-19.

O Torneio Crescer Jogando vai contar com cerca de 1000 jovens jogadores.