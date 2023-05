Torneio da Função Pública de Bragança começa no dia 9 de Maio

O torneio mais antigo de futsal do distrito de Bragança tem pontapé de saída marcado para a próxima terça-feira, dia 9 de Maio, e conta com 14 equipas divididas em dois grupos.

O Torneio da Função Pública de Bragança vai para a 35ª edição e até ao dia 29 de Junho promete animar as bancadas do Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira.

O Tribunal/Ordem dos Advogados estreia-se na organização da prova, depois de ter vencido em 2022 com um triunfo por 2-11 numa final inédita frente à ACISB. “É uma responsabilidade acrescida da parte do nosso grupo. Vamos tentar fazer o melhor trabalho possível para dignificar o nome e o prestígio do Torneio da Função Pública. É um torneio com história, com significado e algum peso na vida social dos brigantinos”, referiu Carlos Moura Alves, responsável da organização.

Este ano regista-se a ausência de três habituais equipas: Bombeiros, Brigantia EcoPark e ASCUDT/OSPM. Por outro lado, vai estrear-se na prova o Núcleo de Protecção do Ambiente da GNR.

Carlos Moura Alves aposta num torneio muito competitivo, mas lembra o que move as equipas e os seus jogadores. “Temos sempre, como é natural, gente nova que quer participar e isso é fruto do espírito competitivo, pois ninguém entra para perder. Mas, aquilo que se pretende, acima de tudo, é a convivência entre as instituições e proporcionar bons momentos de camaradagem”, destacou.

A equipa do Tribunal/AO parte como favorita, pela vitória em 2022, e como uma das candidatas. No entanto, Carlos Moura Alves lembra que “há equipas que se reforçaram e com muita ambição para ganhar o torneio”.

A 35ªedição do Torneio da Função Pública começa na próxima terça-feira, dia 9, no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira. Os jogos realizam-se de segunda a quinta-feira, entre as 21h00 e as 23h00. A final está agendada para o dia 29 de Junho.