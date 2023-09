Torneio de ténis do Clube Académico de Bragança com elevada participação

Cerca de meia centena de tenistas participaram, no fim-de-semana, na 7.ª edição do Torneio de Ténis do Clube Académico de Bragança (CAB).

Foi mesmo a edição mais participada de sempre, 32 atletas masculinos e 16 femininos, oriundos de Bragança, Mirandela, Vila Real e Chaves.

O objectivo do evento é captar atletas e promover a modalidade. “A ideia é mesmo essa, trazer mais gente e mais atletas para o clube”, frisou André Costa, treinador do CAB.

A modalidade está em claro crescimento na cidade de Bragança. “Temos muitos participantes do clube, o que mostra que a modalidade está a crescer em Bragança. Com a divulgação que temos feitos nas redes sociais acaba por atrair participantes de fora de Bragança”.

O Clube Académico de Bragança iniciou a aposta no ténis há oito anos e o número de praticantes tem crescido de ano para ano. Actualmente, o emblema brigantino conta com cerca de 70 entre os quatro e os 60 anos.

Os jogos do torneio realizaram-se nos campos de ténis do C.A. Bragança e nos polidesportivos de São Sebastião e Campelo.