Torneio Street Basket 3x3 atraiu participantes portugueses e estrangeiros

O basquetebol saiu, este sábado, à rua. O Estrelas Brigantinas promoveu, em Bragança, um Torneio de Street Basket 3x3, que lotou o campo da sede do clube.

Miúdos e graúdos deram o máximo para chegar à vitória numa competição pontuável para o ranking da FIBA (Federação Internacional de Basquetebol).

Foram a jogo 85 atletas em representação de 23 equipas de Portugal, Espanha, Brasil, Cabo Verde e Angola.

Miguel Estévez é de Santiago de Compostela e não perde um jogo de 3x3, tanto em Espanha como em Portugal. O basquetebolista espanhol deixou elogios à organização. “É a primeira vez que estou em Bragança. Tivemos uma surpresa pois é um torneio que está muito bem organizado. Competimos na liga interna de Espanha e no 3x3 em Portugal. Este foi um torneio espectacular”, afirmou.

Os torneios de Street Basket 3x3 atraem inúmeros participantes. Júnior Duarte é natural de Cabo Verde, mas estuda em Bragança há cerca de um ano. “Eu amo o basquetebol e, por isso, participo em todos os torneios. O 3x3 é diferente de um jogo normal de basquetebol, pois o campo é diferente e joga-se na rua”, destacou.

A vertente 3x3 também é mais desgastante para os participantes, mas diversão não falta. “É mais cansativo e muito diferente do 5x5, pois é mais rápido. Mas, está a ser muito divertido”, salientou Beatriz Salselas de Macedo de Cavaleiros.

O Torneio de Street Basket 3x3 deu oportunidade aos atletas dos Estrelas Brigantinas de realizarem jogos mais competitivos. “É importante para os nossos atletas para jogarem em contextos mais competitivos. Depois o facto de os jogos pontuarem para o ranking da FIBA traz atletas estrangeiros, nomeadamente de Espanha, que enriquecem o nosso torneio”, disse Paulo Lourenço, treinador do Estrelas Brigantinas.

João Pedro Rebelo, presidente do clube, não tem dúvidas que o salto do torneio “é positivo”. “Tivemos um bom número de atletas e até excedeu um pouco as nossas expectativas, tal como a nível de assistência. Foi um trabalho duro mas com bons resultados”.

O Torneio de Street Basket 3x3 antecedeu o início da nova época desportiva. A grande novidade é o regresso à competição com uma equipa sub-14 feminina. A nível masculino, o Estrelas Brigantinas vai competir desde os escalões de minibasquetebol até sub-16.