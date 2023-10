Torre de Moncorvo acolhe o maior Campeonato do Mundo de Pesca ao Achigã- Embarcado realizado na Europa

Os Lagos do Sabor, em Torre de Moncorvo, vão receber pela primeira vez, de 16 a 22 de Outubro, o maior Campeonato do Mundo de Pesca ao Achigã-Embarcado, feito fora dos Estados Unidos da América.

Trata-se do 17º Campeonato do Mundo de Pesca ao Achigã – Embarcado, no qual vão estar em competição equipas de 14 países. Portugal, Canadá, Croácia, França, Alemanha, Itália, México, Porto Rico, Roménia, Sérvia, Espanha, África do Sul, Estados Unidos da América e Zimbabué.

Franciso Morais, da direcção do Clube de Caça e Pesca de Torre de Moncorvo, refere que "vai ser o maior campeonato de pesca feito fora dos Estados Unidos e é a primeira vez que é feito nos Lagos do Sabor. Só da parte das equias vão estar 250 pessoas".

Este campeonato dinamiza a vila de Torre de Moncorvo, sobretudo a nível económico.“O campeonato só começa na próxima terça-feira e há equipas que já estão aqui há uma semana para treinar. A economia da região é muito beneficiada com esta iniciativa, movimenta todos os negócios locais”, frisou Francisco Morais.

Cada país vai competir com três equipas, o que totaliza 42 barcos nos Lagos do Sabor, em Torre de Moncorvo.

A organização está a cargo da Confederação Internacional de Pesca Desportiva, Federação Internacional de Pesca Desportiva em Água Doce, Federação Portuguesa de Pesca Desportiva e do Município de Torre de Moncorvo.