Torre de Moncorvo acolheu o segundo maior campeonato do mundo de pesca ao achigã embarcado

Os campeões mundiais, no pódio individual, foram os italianos Jimmy Ashlock e Luca Della Ciano. Os croatas Boris Jurick e Sven Jurick foram os vice-campeões. Já os espanhóis Casanoves Romero e Francisco Segarra terminaram em terceiro lugar. Portugal terminou na sétima posição.

No pódio das nações os Estados Unidos da América arrecadaram a medalha de ouro, a Alemanha ficou com a medalha de prata e a Itália conquistou o bronze.

Nos Lagos do Sabor, em Torre de Moncorvo, estiveram 42 barcos, de 14 equipas, dos seguintes países: Portugal, Itália, Croácia, Espanha, Canadá, França, Alemanha, México, Porto Rico, Roménia, Sérvia, África do Sul, Estados Unidos da América e Zimbabué.

O evento dinamizou a região, sobretudo a nível económico. Um pontos altos do foi a pesagem dos achigãs num camião-aquário, no centro da vila de Moncorvo, na Praça Francisco Meireles. “A curiosidade das pessoas em ver os peixes no camião-aquário, trouxe muita gente de fora, sobretudo muitos espanhóis”, referiu Francisco Morais, do Clube de Caça e Pesca de Torre de Moncorvo.

O segundo maior campeonato do mundo de pesca ao achigã embarcado teve a organização da Confederação Internacional de Pesca Desportiva, Federação Internacional de Pesca Desportiva em Água Doce, Federação Portuguesa de Pesca Desportiva e do Município de Torre de Moncorvo.