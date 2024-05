Torre de Moncorvo acolheu primeira edição do Torneio Geminação Futebol 7

A vila de Torre de Moncorvo realizou no dia 11 de Maio o 1º Torneio Geminação Futebol 7, no Campo Dr. Camilo Sobrinho, que recebeu cerca de 120 crianças dos escalões Sub-13 e Sub-11.

Participaram no evento o Grupo Desportivo de Torre de Moncorvo, FC Gournay 93, Associação Recreativa Alfandeguense, Grupo Desportivo de Freixo de Espada à Cinta e Centro Social Paroquial São Bartolomeu de Vila Flor

Destaque para a participação do FC Gournay 93 realizada no âmbito da geminação que o Município de Torre de Moncorvo tem com a cidade de Gournay-sur-Marne, em França. Os cerca de 30 integrantes do FC Gournay chegaram a Torre de Moncorvo no dia 10 e participaram ainda numa visita guiada pelo centro histórico da vila.

O 1º Torneio Geminação Futebol 7 foi organizado pela Câmara Municipal de Torre de Moncorvo.