Trabalhos de pré-época do Medense começam com plantel a “meio gás”

O Grupo Desportivo Macedense/Doolibar Soc Oleica já iniciou os trabalhos de pré-época, mas ainda com o plantel a “meio gás”. Takumi e Patrick Erick, que está de regresso à formação de Macedo de Cavaleiros, só se juntam ao grupo esta semana.

Para esta fase, Costinha chamou dois atletas da formação de juniores, Telmo Pedro, que vai trabalhar a tempo inteiro com os restantes jogadores, e Afonso, que se vai dividir entre a equipa sénior e de juniores.

O objectivo para a nova temporada é claro, a manutenção no campeonato Nacional de Futsal da 2.ª Divisão. “A expectativa é a manutenção. Não seria sério nem natural fazermos previsões de outra natureza porque somos uma equipa amadora, sabemos as nossas limitações em termos de capacidade de trabalho e de volume, mas temos ambições e a nossa é continuar a estar entre as melhores equipas de Portugal. Conseguimos isso nas épocas anteriores e acho que é legítimo pensarmos que temos todas as condições para no fim da época termos o objectivo atingido”, disse o técnico, Costinha.

Entretanto, o Macedense ralizou, no sábado, o primeiro jogo de preparação com o Caxinas. O GDM perdeu, em Vila do Conde, por 6-4. Apesar do resultado, Costinha considera que foi um bom teste para uma equipa que conta apenas com três dias de trabalho. “Foi um teste positivo, pois tínhamos três dias de trabalho, só com sete jogadores de campo disponíveis, tendo o Zé João se lesionado logo no início do jogo e o João Pinheiro jogou condicionado. Mais que o resultado importa realçar a importância deste jogo no nosso plano de preparação, pois acrescentou muita matéria para ser optimizada”, referiu.

Pedro Barrelas, João Pedro, Zé João e Riquinho apontaram os golos do Macedense.

O Grupo Desportivo Macedense vai iniciar o campeonato, no dia 23 de Setembro, foras de portas com o Rio Ave.

Foto de GDM