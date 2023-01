Trail da Lombada regressa no próximo domingo

A quarta edição está marcada para domingo, dia 29 de Janeiro, e é organizada pelo Grupo Desportivo de Bragança.

A prova, de 15 quilómetros, pontua para o Campeonato Distrital de Corrida de Montanha da Associação de Atletismo de Bragança. É a segunda de cinco etapas em calendário.

Em 2020, Rui Muga venceu em masculinos e Lucinda Moreiras em femininos.

Depois do Trail da Lombada segue-se o Trail dos Diabos em Vinhais, no dia 26 de Fevereiro, o KM Vertical em Alfândega da Fé, no dia 12 de Março, e o Trail Arribas do Douro em Sendim.