Trail dos Diabos leva a Vinhais cerca de 120 atletas

A prova, de 15 quilómetros, faz parte do cartaz do evento “Mil Diabos à Solta”, um ritual que encerra as Festas de Inverno do Nordeste Transmontano, e que promove o concelho de Vinhais. “A nível turístico e cultural é importante, pois sendo esta uma recreação da tradição de quarta-feira de cinzas é um produto mais turístico e um evento diferenciado. Isto chama gente e aliado ao desporto ainda mais”, destacou o vereador do desporto, Artur Marques.

O IV Trail Diabos à solta conta com cerca de 120 atletas e é organizado pelo Município de Vinhais. A prova está marcada para amanhã, com início às 09h00.

Rui Muga (C.A. Macedo de Cavaleiros), que venceu a segunda prova do Campeonato Distrital de Corrida de Montanha, o Trail da Lombada, já confirmou a presença em Vinhais.

Foto de Município de Vinhais