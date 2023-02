Treze clubes da A.F. Bragança certificados pela Federação Portuguesa de Futebol

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, não tem dúvidas da importância do processo de certificação dos clubes e recordou, esta sexta-feira, em Macedo de Cavaleiros, o papel que desempenha na formação de treinadores e atletas.

O líder da FPF presidiu à cerimónia de entrega dos diplomas e placas de Entidades Formadoras, referente à época 2021/2022, aos 13 clubes da A.F. Bragança que viram aprovadas as suas candidaturas.

“Sempre dissemos que o importante do nosso plano de desenvolvimento é o alargamento da base de jogadores. Mas, é tão importante alargar a base como elevar a qualidade dessa formação. Em 2014 iniciamos este processo para criar melhores condições no desenvolvimento da actvidade da formação. Por isso, consideramos muito importante este processo de certificação e temos, claramente, a noção que este processo tem ajudado de uma forma muito significativa os clubes a serem melhores formadores e ao serem melhores formadores tem melhores atletas para representarem os seus clubes e as selecções nacionais”, destacou Fernando Gomes.

Actualmente, são 1187 os clubes certificados o que representa 90 por cento do total de colectividades do país. “É um processo que tem crescido ano após ano e neste momento já ultrapassámos a fasquia dos 90 por cento, isso deixa-nos extremamente satisfeitos”, afirmou.

Da A.F. Bragança são 13, no universo de 34, os clubes certificados. António Ramos não esconde que gostava que todos conseguissem o estatuto de entidades formadoras, mas ainda há “algum desinteresse e alguma estrutura deficitária”. No entanto, o presidente da AFB não tem dúvidas que os emblemas filiados estão “mais organizados”. “O processo de certificação é importante no desenvolvimento de qualquer modalidade. Num curto espaço de tempo vai ser exigido aos clubes a certificação até para participarem nos distritais”.

Dos 13 clubes certificados, G.D. Bragança e C.A. Macedo de Cavaleiros foram os que conseguiram mais estrelas, quatro cada um pelo terceiro ano consecutivo.

Foram distinguidos com 3 estrelas a Escola Crescer, ADSP Vale do Conde, FC Vinhais, GD Mirandês, GD Moncorvo e SC Mirandela no futebol; CSP Vila Flor e Macedense no futsal.

Já o G.D. Cachão recebeu a certificação para Centro Básico de Formação de Futebol e o C.A. Mogadouro para o futsal.