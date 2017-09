Triangular recebe Mogadouro e USC Paredes

Os Pioneiros de Bragança aceleram para o Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão. Os brigantinos organizam e participam no domingo um Torneio Triangular de Futsal Cidade de Bragança. Clube Académico de Mogadouro e União Sport Clube Paredes são as equipas convidadas.

O torneio faz parte da agenda da pré-época dos Pioneiros.

A formação treinada por Manuel Nascimento já trabalha desde o dia 28 de Agosto, mas o plantel ainda não está completo. Faltam juntar-se ao grupo os brasileiros Riquinho e Ari Cunha, que por questões burocráticas ainda não viajaram para Portugal.

Ainda no capítulo dos reforços, os Pioneiros garantiram as contratações de Alex (ex-G.D. Macedense) e Serginho, que está de regresso à formação violeta.

Da temporada passada renovaram Luís Rodrigues, Xico Pinto, Nelinho, Carlos Pires, Daniel Baptista, Paulo Touças e Diogo Fernandes.

Integram, ainda, os trabalhos do plantel principal os juniores André Meneses, Filipe Alves e Edgar Moreira.

Os brigantinos vão iniciar o campeonato, no dia 23 de Setembro, fora de portas frente ao Fafe.