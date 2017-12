Triangular serviu de ensaio para o inter-associações

Alfândega da Fé recebeu, na passada quinta-feira, um triangular de futebol feminino inter-associações.

A prova contou com as selecções distritais de Bragança, Viseu e Vila Real e serviu de preparação para a fase zonal do Torneio Inter-associações sub-17, que se realiza de 5 a 7 de Janeiro, em Macedo de Cavaleiros.