Tribunal/OA e ULSNE B entram a vencer no Torneio da Função Pública

Já começou o torneio mais antigo do distrito de Bragança. O pontapé de saída da 35ª edição do Torneio da Função Pública foi dado esta terça-feira com dois jogos do grupo A.

A equipa organizadora, o Tribunal/OA, entrou a vencer, 4-0, frente à Câmara Municipal de Bragança. No segundo jogo da noite, a ULSNE B venceu o EP Izeda por 2-1.

Para hoje estão marcados dois jogos, o ACISB – IPB (grupo A), com início às 21h00, e o GNR CT UEPS – GNR-DT (grupo B), às 22h00.

O Torneio da Função Pública de Bragança conta com 14 equipas, divididas por dois grupos.

Os jogos realizam-se de segunda a quinta-feira, entre as 21h00 e as 23h00, no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira. A final está agendada para o dia 29 de Junho.

Foto de Diogo Pinto