Triunfo suado

Os comandados de Costinha venceram, em casa, este sábado, o Ossela por 4-3, num jogo de difícil gestão frente ao último classificado na tabela.

Os visitantes conseguiram a vantagem no marcador aos 9 minutos através de Caio Santos, o que obrigou o GDM a correr atrás do resultado. O golo do empate saiu dos pés do jovem João Carvalho, que, aos 14’, apareceu prontamente na área a finalizar, após assistência de Riquinho.

Ainda antes do intervalo, Zé João fez o segundo do Macedense que sentiu muitas dificuldades para segurar a vantagem. O adversário aproveitou os espaços concedidos pelos homens da casa e os erros para chegar ao golo. Caio Santos fez o 2-2 e o segundo da conta pessoal aos 23’. Um minuto depois, Pauleta colocou o Macedense na frente do marcador (3-2) de livre directo.

Do outro lado, Caio Silva restabeleceu a igualdade (3-3) aos 28 minutos e Takumi garantiu a vitória do Macedense aos 33’ e fixou o resultado em 4-3.

Foi um triunfo difícil depois de uma semana complicada para os macedenses. “Foi uma semana difícil em termos emocionais. O Pauleta teve uma infelicidade familiar tal como o Banha e esta vitória é para eles. Foi um jogo muito difícil”, referiu o técnico, Costinha

O treinador admite que a sua equipa esteve intranquila e claudicou em vários momentos do jogo. “Hoje não soubemos estar a ganhar, trememos como varas verdes. O Ossela que me desculpe mas entrou no jogo porque nós deixámos. Depois, nos momentos em que não conseguimos assumir eles apareceram e aproveitaram o erro”.

E Tó Pacheco, técnico do Ossela, considera que faltou pontaria à sua equipa e alguma concentração. “O Macedense sempre foi uma equipa difícil. Foi um bom jogo. Calhou para o Macedense a vitória mas podia ter calhado para nós. Tivemos oportunidades e não marcámos e a nível defensivo faltou alguma concentração”.

O Macedense subiu para a segunda posição com 10 pontos e na próxima jornada joga fora com os Amigos de Cerva, que ocupam o terceiro lugar.

Quanto ao Ossela continua de lanterna na mão, é último classificado, com um ponto.