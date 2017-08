Tua Express já desperta curiosidade em Mirandela

Já está em Mirandela a locomotiva do comboio que vai fazer parte do projecto de mobilidade do Parque Natural Regional do Vale do Tua. Depois do barco, que já integra a paisagem do vale, esta é, segundo Fernando Barros, presidente da agência de desenvolvimento do Vale do Tua, uma oportunidade para a mobilidade da região, que espera agora que sejam desbloqueadas as burocracias do processo para começar a circular. “Todos nós temos saudades da linha do Tua e achamos tudo encantador, mas é preciso que esse encanto produza e havendo a decisão de construir a barragem tínhamos de construir dali uma oportunidade. Estamos a construir um sistema de mobilidade turística e quotidiana, construindo uma realidade em contraciclo, pois enquanto no resto do país andam a tentar acabar com os comboios nós queremos que ele volte a circular”, explica.