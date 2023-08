UF Parada e Faílde vence Torneio Inter-Freguesias de Futsal de Bragança

A União das Freguesias de Parada e Faílde venceu, esta quinta-feira, pela primeira vez o Torneio Inter-Freguesias de Futsal do Concelho de Bragança, quebrando o domínio da União de Freguesias da Sé Santa Maria e Meixedo, que tinha vencido todas as edições anteriores, seis no total.

Com lotação esgotada nas bancadas do Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, a União das Freguesias de Parada e Faílde derrotou na final a Freguesia de Donai por 5-2.

No terceiro lugar ficou a equipa de Coelhoso, após o triunfo por 3-1 frente a Nogueira.

O 7.º Torneio Inter-Freguesias de Futsal do Concelho de Bragança começou no dia 2 de Julho e terminou esta quinta-feira. Na prova participaram cerca de 350 atletas em representação de 26 equipas. Foram realizados 80 jogos.

A prova, organizada pelo Município de Bragança em parceria com as Juntas/Uniões de Freguesia do concelho, tem como objectivo a promoção da prática desportiva, hábitos de vida saudáveis e o convívio entre os participantes.

Foto de Município de Bragança