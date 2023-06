Ultra Trail Tierra de Miranda vai trazer centenas de atletas a Miranda do Douro

Depois da organização da primeira edição do Trail Contrabando do Café, o Clube Desportivo de Miranda do Douro vai avançar para um evento de maior dimensão. Trata-se do I Ultra Trail Tierra de Miranda e está marcado para o próximo dia 24 de Setembro na aldeia de Picote, em Miranda do Douro.

O Ultra Trail é uma prova com uma distância superior a uma maratona, ou seja tem mais que 42 quilómetros, e vai trazer ao concelho de Miranda do Douro centenas de atletas. “Há um núcleo específico de atletas nacionais que já se mostraram receptivos para participar na distância de 45. A distância de 20 quilómetros será a que terá mais participantes”, referiu Alírio Sebastião da organização.

O I Ultra Trail Tierra de Miranda conta com três distâncias distintas, o Ultra Trail de 45 quilómetros, o Trail de 20 e uma caminha de 10 quilómetros.

Foto de Facebook Trail Contrabando do Café