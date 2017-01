Um empate que sabe a pouco

Um empate que soube a pouco. Foi este o sentimento de jogadores e equipa técnica do Grupo Desportivo Macedense no final do encontro com o Gualtar que terminou com 2-2 no marcador e com muitas críticas por parte do Gualtar ao trabalho da dupla de arbitragem.

A primeira metade foi equilibrada com os forasteiros a chegar à vantagem. Mário e Zé Monteiro marcaram para os minhotos fruto também de alguns erros dos homens da casa.

Já perto do intervalo Zé Monteiro foi expulso após a agressão a Pauleta. Os ânimos exaltaram-se e também a directora desportiva do Gualtar foi obrigada a deixar o banco de suplente tal como o técnico José Vasconcelos.

O intervalo fez bem ao GDM. A formação de António Aires mostrou capacidade de reacção e a reviravolta começou nos pés de Ivo, após combinação de Pauleta e Padilha, que reduziu para 1-2.

Não faltaram oportunidades de golo aos da casa, mas a bola ou esbarrava no poste ou saia ao lado.

O golo do empate chegou aos 34’ com a assinatura de Ritchie, 2-2 foi o resultado final.

No final do encontro choveram críticas aos árbitros. “A arbitragem foi uma vergonha. Os árbitros tanto erram para nós como para o Macedense”, apontou José Vasconcelos, treinador do Gualtar.

Do lado do Macedense, Rute Carvalho centrou-se na história do jogo. “Soube-nos a pouco. Fomos a perder para o intervalo por erros nossos, isto sem tirar mérito ao adversário. Na segunda metade tivemos uma atitude completamente diferente e merecíamos o terceiro golo”, afirmou a treinadora-adjunta do GDM.