União das Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo e freguesia de Aradas realizaram um intercâmbio desportivo (com galeria)

A União das Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo (UFSSMM) realizou um intercâmbio desportivo com a freguesia de Aradas, do distrito de Aveiro, no sábado.

O evento contou com um jogo de futsal, entre a equipa que ganhou a quarta edição do Torneio Interbairros (UFSSMM) e a equipa do Futebol Clube Bom-Sucesso, realizado no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira.

Depois da partida de futsal, os intervenientes fizeram um passeio turístico com o comboio da UFSSMM e um magusto.

Telmo Afonso, presidente da UFSSMM, realçou a importância de aliar o desporto ao convívio. “Estes eventos são muito importantes, ajudam a manter a mente sã e o corpo são. Para além do evento desportivo, o convívio, as novas amizades e a camaradagem foram muito preponderantes”.

“As pessoas que vieram de Aveiro ficaram impressionadas com a cidade de Bragança. Temos uma forte componente turística, gastronómica e cultural. As pessoas de Aradas, certamente, vão voltar cá”, acrescentou.

Esta iniciativa efectuou-se na sequência da quarta edição do Torneio Interbairros, em que o prémio da equipa vencedora foi realizar um intercâmbio desportivo. No final do mês de Julho, a UFFSSMM visitou a freguesia de Aradas e no sábado, foi a vez de receber a freguesia aveirense para concluir o intercâmbio.