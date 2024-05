Urgência cirúrgica de Mirandela encerrada há mais de meio ano sem data prevista para reabrir

A Unidade Local de Saúde do Nordeste diz que não tem intenções de retirar cirurgias de ambulatório, como oftalmologia e otorrino, do hospital de Mirandela e transferi-las para os hospitais de Bragança e Macedo de Cavaleiros. Há cerca de duas semanas, o Grupo do Partido Socialista na Assembleia Ângela Pais Municipal de Mirandela denunciou que havia movimentações internas que podiam levar à desclassificação da Unidade de Cirurgia de Ambulatório da Unidade Local de Saúde do Nordeste, sedeada no Hospital de Mirandela. A Câmara Municipal de Mirandela questionou a ULS do Nordeste sobre esta possibilidade, que negou haver tal intenção. “Foi de alguma forma justificada que não está a ser pensado, nem nunca foi pensado ou planeado essa retirada e, portanto, tivemos a confirmação da parte do Conselho de Administração de que essa situação não estava posta em causa”, disse a presidente do município, Júlia Rodrigues, na passada quarta-feira, numa conferência de imprensa para abordar o estado dos serviços de saúde na cidade. Entretanto a Unidade Local de Saúde do Nordeste enviou um comunicado, salientando que houve um “aumento de actividade e reforço de recursos” na cirurgia de ambulatório de Mirandela. “Até ao final de 2023, foram realizadas um total de 3.177 cirurgias em ambulatório, sendo que, comparativamente com a produção de 2019, registou-se um incremento de 78% no número de cirurgias realizadas nas diferentes especialidades. Acresce a este número, a actividade adicional de Oftalmologia, com um total de mais 1.372 cirurgias realizadas no último ano”, lê, acrescentando que o aumento de resposta se deve ao “reforço de meios humanos, nomeadamente de profissionais médicos, e de recursos técnicos”, estando ainda em cima da mesa a aquisição de mais equipamento cirúrgico.

Urgência cirúrgica continua encerrada

Há sete meses que a urgência cirúrgica do hospital de Mirandela está encerrada. Na altura justificada com a greve dos médicos, que não queriam fazer mais do que as 150 horas extraordinárias obrigatórias, causando constrangimentos nas escalas e obrigando os profissionais que estavam em Mirandela a ser transferidos para o hospital de Bragança.

