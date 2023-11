Urgência médico-cirúrgica de Mirandela afinal também não abre este mês

Vai continuar encerrada, pelo menos até ao final deste mês, a urgência médico- -cirúrgica do hospital de Mirandela. O fim de Novembro é a data limite da validade das escalas. A especialidade está de portas fechadas desde o dia 8 de Outubro, já que os três cirurgiões afectos ao serviço de urgência foram alocados, desde aquele dia, à urgência do hospital de Bragança, que integra, tal como Mirandela, a Unidade de Local de Saúde do Nordeste (ULS NE). Esta mudança ficou a dever-se ao facto de não se conseguirem elaborar escalas, dada a recusa da maioria dos médicos em realizar trabalho extra, para lá das 150 horas. A rádio Terra Quente FM avança que, segundo vários profissionais de saúde do hospital de Mirandela, “existem rumores de que os três cirurgiões em causa já não regressam”. Pode isto traduzir-se no encerramento definitivo da urgência médico- -cirúrgica. A administração da ULS NE ainda não deu qualquer explicação oficial. Enquanto a urgência médico-cirúrgica estiver de portas fechadas, os doentes terão que se deslocar a Bragança, seja para ser vistos por um profissional desta área seja para ser submetidos a uma intervenção de urgência, por exemplo. A Terra Quente FM acrescenta ainda que os rumores da possibilidade de despromoção deste serviço já não são de agora. Há a possibilidade de esta passar de médico-cirúrgica para básica até porque já chegou a haver denúncias da Ordem dos Médicos de que esta urgência está a funcionar sem algumas das valências que constam da listagem obrigatória num serviço com esta classificação e com poucos recursos humanos. A urgência médico-cirúrgica encerrou entre os dias 6 e 8 de Outubro. Ainda assim, a unidade local de saúde disse, à época que dia 8 abria, de novo. E abriu. Mas voltou a fechar nesse mesmo dia. Previa-se que assim o estivesse até ao fim daquele mês. Mas, afinal, também estará até ao fim deste, pelo menos.