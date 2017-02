“Vai ser difícil mas vou dar o meu melhor”

João Melgo é já uma referência no panorama regional do atletismo, apesar de ter apenas 17 anos, e caminha para o reconhecimento nacional. O atleta brigantino tem trilhado um percurso de sucesso e aponta para o futuro na Selecção Nacional. “Sonhar não custa e o meu objectivo é representar Portugal talvez no europeu de atletismo”, afirmou.

O atleta do GCB sabe, no entanto, que o caminho para o sonho é difícil e que a meta só se atinge com muito trabalho. “É preciso continuar a trabalhar muito e bem e esforçar-me em todos os aspectos”.

Mas, vamos recuar no tempo. É que o gosto pelo atletismo não surgiu agora. João Melgo tinha 11 anos e começou na conhecida Corrida das Cantarinhas, em Bragança, cidade natal do atleta. Sempre incentivado e apoiado pelos pais começou a treinar no Ginásio Clube de Bragança. Inicialmente começou por gosto e diversão, mas com o passar do tempo a dedicação à modalidade cresceu e Melgo trabalha para os resultados.

“A primeira vez que fiquei em primeiro lugar foi no corta-mato do concelho de Bragança numa edição que foi organizada pelo exército em 2011, tinha 11 anos”, lembrou.