Vale do Conde defronta Lusitânia Lourosa no arranque fase de manutenção do nacional de sub-17 da 2ª divisão

A ADSP Vale do Conde já conhece o calendário de jogos da fase de manutenção do Campeonato Nacional sub-17 da 2ª Divisão.

Os mirandelenses estão colocados na série 3 juntamente com Lusitânia Lourosa, Barroselas, União Almeirim, Ançã e Alverca.

O primeiro jogo é fora de portas, no dia 19 de Fevereiro, com o Lusitânia Lourosa, segue-se a recepção ao Alverca e o jogo, também em casa, com o Ançã, no que diz respeito às três primeiras jornadas.

Nesta fase da competição a formação transmontana terá realizar duas deslocações a Lisboa e isso é o que mais preocupa o técnico, Rafael Pinheiro. “O autocarro demora sempre algumas horas, o motorista terá obrigatoriamente de efectuar uma paragem e vamos ter de jogar depois de uma viagem de seis, sete horas. Esse será certamente a maior dificuldade”, afirmou em entrevista à Rádio Terra Quente.

Rafael Pinheiro ainda não conhece o valor da maioria dos adversários mas optimista e confiante na manutenção. “Não conseguimos aferir do valor de quase todas as equipas, excepto a do Barroselas que esteve na nossa série, mas estamos confiantes”, garantiu.

Nesta segunda fase da competição, as equipas jogam entre si a duas voltas, e descem aos distritais os últimos dois classificados (5º e 6º). O quarto classificado também corre o risco de descer se for um dos piores de todas as séries.

A ADSP Vale do Conde terminou a fase regular do Campeonato Nacional sub-17 da 2ª Divisão no 10º lugar com 17 pontos. A fase de manutenção começa no dia 19 de Fevereiro.

Foto de ADSP Vale do Conde