Vale do Conde perde dérbi transmontano

A jornada 21 da série A do Campeonato Nacional sub-17 da 2ª Divisão contou com um duelo de transmontanos. ADC Escola Diogo Cão e ADSP Vale do Conde defrontaram-se este domingo com vitória para a formação de Vila Real por 1-0.

Roberto Pinto resolveu o encontro para a ADC Escola Diogo Cão na primeira metade com um golo apontado de penálti, aos 43 minutos.

A uma jornada do final da fase regular da competição, a equipa do concelho de Mirandela ocupa o nono lugar com 17 pontos. A ADC Escola Diogo Cão está na sexta posição com 30 pontos.

Os mirandelenses terminam esta fase da competição no dia 4 de Fevereiro, em casa, com a União Nogueirense.

Foto de Escola Gilberto Gomes