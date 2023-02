Vale do Conde sofre derrota na jornada inaugural da fase de manutenção

A ADSP Vale do Conde iniciou este domingo a fase de manutenção do Campeonato Nacional sub-17 da 2ª Divisão com uma derrota por 3-1 frente ao Lusitânia de Lourosa.

A equipa treinada por Rafael Pinheiro esteve em vantagem. Diogo Diegues marcou para os transmontanos aos 19 minutos.

Na segunda metade, o emblema da Associação de Futebol de Aveiro chegou à vitória com golos de Leandro Silva (51’), Ricardo Cerqueira (57’) e João Tavares (73’).

Na próxima jornada, marcada para o dia 26 de Fevereiro, a ADSP Vale do Conde recebe o Alverca que no pontapé de saída da competição venceu a AD Barroselas por 4-0.

Foto de ADSP Vale do Conde