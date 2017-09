Vale do Conde sofre goleada caseira

Ao intervalo os forasteiros já venciam por 0-5 e voltaram a mostrar eficácia no segundo tempo com Luís Frederico a evidenciar-se no ataque e a bisar (61’, 67’).

A equipa do concelho de Mirandela leva já 31 golos sofridos e apenas um marcado. Gilberto Gomes, técnico da equipa, diz que “já esperava bastantes dificuldades” nesta fase inicial da competição. No entanto, o treinador acredita numa reacção dos jovens jogadores. “Enquanto não tivermos mais jogos e mais miúdos não é fácil. O nosso objectivo é terminar o campeonato”.

Apesar da vitória expressiva, 0-9, Frederico Xavier, treinador da ADC Aveleda, não considera que tenha sido uma partida fácil. “A vitória foi confortável e se foi fácil ou difícil depende da perspectiva”.

Na próxima jornada, a ADSP Vale do Conde joga fora com o Esposende, adversário que também ainda não pontuou.