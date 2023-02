Vale do Conde termina fase regular com derrota pesada

Terminou a fase regular do Campeonato Nacional sub-17 da 2ª Divisão. A ADSP Vale do Conde perdeu, este sábado, por 0-7 com a União Nogueirense na 22ª e última jornada da série A.

Ao intervalo, a formação visitante vencia por 0-3 com golos de João Silva (23’), Gonçalo Carvalho (32’) e João Martins (44’).

Na segunda metade, a União Nogueirense avolumou o resultado através de Daniel Kioza (66’), Nikolas Barbosa (69’) e Gonçalo Carvalho (84’ e 89’) que fez hat-trick no encontro.

A ADSP Vale do Conde termina a fase regular na 10ª posição com 17 pontos. A U. Nogueirense ficou no quarto lugar com 40 pontos.

Foto de Escola Gilberto Gomes