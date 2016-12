Vale Madeiro, Futsal Mirandela e Pioneiros nas meias

Os Pioneiros venceram o Santo Cristo por 1-3 na segunda mão da primeira eliminatória depois do 7-1 registado no primeiro jogo. Nelinho e André André, que bisou, marcaram para os brigantinos.

Quanto à partida Futsal Mirandela – Sp.Moncorvo terminou com um nulo no marcador, mas segue em frente a equipa mirandelense depois de ter vencido o primeiro jogo por 3-6.

Do concelho de Mirandela também continua em prova o Vale Madeiro após o triunfo por 3-8 frente aos CASC Freixo. Os tentos de Hugo Pires, João Simão e Pedro Botelho não foram suficientes para a equipa freixenista inverter o resultado da eliminatória.

Mas as equipas vencidas ainda têm hipótese de regressar à prova já que vai ser repescada uma para as meias-finais.

O sorteio da próxima eliminatória ainda não tem data agendada.