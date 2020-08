Vale Madeiro rejeita convite da FPF para subir ao nacional por questões financeiras

Numa primeira fase, o emblema do concelho de Mirandela chegou a assumir a subida mas depois de uma análise ao orçamento necessário para fazer face às despesas os responsáveis do clube decidiram não avançar para não comprometer a estabilidade financeira da equipa.

“Percebemos que o nosso orçamento estava a aproximar-se do limite daquilo que podíamos gastar. Percebemos que não faz sentido estar a correr para algo que nos vai trazer problemas no futuro”, explicou Nelson Lopes, presidente do clube.

A equipa do concelho de Mirandela foi convidada pela Federação Portuguesa de Futebol a competir na prova, para ocupar a vaga deixada pelos Pioneiros de Bragança, mas a direcção decidiu não avançar para a estreia nos nacionais.

Para participar no Campeonato Nacional da 2ª Divisão o orçamento do Vale Madeiro teria que chegar aos 60 mil euros, enquanto no distrital não gasta mais do que 20 mil. Ainda assim, nas últimas semanas o clube conseguiu vários apoios mas faltou a garantia de uma injecção de capital imediato.

O clube vira as atenções para a nova temporada no distrital e vai manter os jogadores que já tinham renovado (Ricardinho, Bruno Carvalho, Zé Luís, Ricardo Trigo e Colmeais), tal como a equipa técnica liderada por Bruno Costa.