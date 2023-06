Vice-presidente do Município de Macedo de Cavaleiros e o caso Bsports/Lusos Mc: "Não conseguimos olhar para os olhos das pessoas e identificar quem está de má fé"

À academia em questão está associado o clube os Lusos Macedo de Cavaleiros SAD. O emblema ao qual a autarquia cedeu o Estádio Municipal na temporada 2022/2023 para realizar os jogos em casa na Divisão de Honra da AF Bragança.

O também vereador do desporto refere que, depois de reuniões com os responsáveis do clube e com Mário Costa, ex-presidente da Assembleia-Geral da Liga de Futebol, nada fazia prever a situação. “O clube faria os jogos em casa aqui, em Macedo de Cavaleiros, para competir na A.F. Bragança. Na altura, tivemos algumas reuniões com eles, inclusive com o presidente demissionário da mesa de Assembleia Geral da Liga. É verdade que tinha um projecto aliciante, à semelhança de outros projectos que há no país e na Europa. Partimos sempre do pressuposto que há pessoas de bem nestes projectos. Não conseguimos olhar para olhos das pessoas e identificar as pessoas que estão de má fé”, disse.

Rui Vilarinho acrescenta que a cidade de Macedo de Cavaleiros e o município “nada têm a ver com irregularidades por parte de pessoas que estão de má fé”. Para Rui Vilarinho a confirmarem-se as suspeitas de tráfico de seres humanos “as pessoas em causa têm que ser punidas”.

O vice-presidente frisa que o município “lamenta e repudia qualquer tipo de irregularidades e ilicitudes quer na vida desportiva quer na vida civil”.

A Operação do SEF “El Dourado”, sinalizou 47 vítimas de alegado tráfico de pessoas na academia Bsports, localizada em Riba d´Ave, Vila Nova de Famalicão, à qual tem ligações o clube Lusos Macedo de Cavaleiros SAD, que se estreou na Divisão de Honra da A.F. Bragança em 2022. No decorrer da operação foram constituídas arguidas sete pessoas, entre as quais Mário Costa, fundador da academia e o então presidente da Mesa da Assembleia-Geral da Liga de Futebol.