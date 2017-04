VII Grande Prémio Marcelo de Azevedo em Vila Flor vai reunir cerca de 400 participantes

Cerca de 400 atletas vão participar no VII Grande Prémio Marcelo de Azevedo em Vila Flor. A prova está marcada para domingo e foi apresentada esta terça-feira.

A mudança no modelo competitivo é a novidade da edição deste ano. A prova passou de milha para grande prémio que, segundo Fernando Barros, presidente do município, dá “mais visibilidade” à competição.