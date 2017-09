VII Travessia do Rio Tua no Circuito Nacional de Águas Abertas

A prova na cidade do Tua é a quinta de sete calendarizadas pela Federação Portuguesa de Natação para este ano, sendo que para efeitos de classificação final contam apenas as cinco melhores.

Este ano a novidade foi a inclusão de fatos isotérmicos nas provas oficiais, desde que a temperatura esteja abaixo dos 20°C, eliminando alguns dos fatores de risco da disciplina e aumentando também os períodos onde se podem realizar estas competições.

Em Mirandela, os nadadores têm pela frente uma prova de 400m, 1500m ou 3000m. Há prémios para os vencedores em absolutos masculinos e femininos e para os três primeiros de cada categoria em ambos os géneros.

A VII Travessia do Rio Tua, marcada para o dia 17 de Setembro, conta ainda com a co-organização do S.C. Mirandela e da Câmara Municipal de Mirandela.