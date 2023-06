Vila Flor nos quartos-de-final da Euro Winners Challenge

O Vila Flor SC atravessa uma boa fase. Depois das quatro vitórias consecutivas no Campeonato Nacional de Futebol de Praia, competição que lidera invicto com 12 pontos, a equipa de Marco Silva mostra serviço na Euro Winners Challenge, a liga dos campeões do futebol de praia, que começou na sexta-feira e termina na quinta, dia 15, na Nazaré.

A formação transmontana vai jogar os quartos-de-final da competição internacional pela primeira vez.

O Vila Flor SC entrou com o pé direito a vencer na primeira jornada do grupo A ao derrotar o AO Kefalinia da Grécia por 3-1. Os transmontanos venceram com reviravolta no marcador pois os gregos marcaram primeiro aos quatro minutos através de Tsiakalos.

No segundo período, Fernandes igualou (1-1) a partida e Soares resolveu no terceiro período ao marcar dois golos, fixando o resultado em 3-1.

No segundo encontro, os transmontanos somaram nova vitória, 4-6, com a AD Buarcos com golos de Tony (2), Neto, Hugo Pinto, Fabrício Vale e Zé Henrique. Um resultado que garantiu desde logo a passagem aos quartos-de-final da prova.

Os vilaflorenses terminaram a fase de grupos este domingo com um triunfo por 9-0 frente ao Miehet e no primeiro lugar com 9 pontos.

Amanhã, nos quartos-de-final, o Vila Flor SC mede forças com a AD Nazaré. O jogo tem início às 19h15.

Foto de Nazaré Beach Events