Vila Flor recebe terceira edição projecto Paddle Battle

Paddle Battle é a prova que vai atrair, no próximo sábado, cerca de 60 atletas ao concelho de Vila Flor. Este conceito desportivo junta a corrida de trail (montanha) e o Stand Up Paddle (desportos aquáticos).

A actividade vai decorrer nas localidades de Vieiro e Freixiel e os participantes realizam a prova por equipas, de duas pessoas cada.

A corrida de 22 quilómetros realiza-se no Trilho do Tua – Vieiro – Freixiel. Quanto ao percurso de Stand Up Paddle contempla 10 quilómetros do rio Tua, com início e fim na estação de Abreiro / Vieiro.

Aliado à prática de desporto há a questão ambiental havendo um prémio que distingue o atleta que recolher mais lixo durantes as provas, em terra e no rio, o “Catalixo”.

O Paddle Battle surgiu em 2020 através da empresa Flower People X em parceria com o Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT). Depois de já ter passado por Carrazeda de Ansiães e Alijó, a iniciativa chega agora a Vila For.

“Estão em causa duas modalidades que fazem parte da estratégia de promoção que pensamos para o Vale do Tua. São desportos de natureza que apaixonam os praticantes e que funcionam muito bem na promoção daquilo que são os nossos maiores valores: a paisagem, a qualidade ambiental e as pessoas”, referiu o director do PNRVT, Artur Cascarejo.

A prova desportiva serve também para promover o turismo sustentável na área do PNRVT.

Foto de PNRVT