Vila Flor SC a cem por cento para o pontapé de saída do Campeonato Nacional de Futebol de Praia

Faltam sete dias para o pontapé de saída do Campeonato Nacional de Futebol de Praia, o segundo escalão nacional da modalidade, em que vai participar o Vila Flor SC.

A equipa transmontana é orientada por Marco Silva, que em 2022 treinou o Leixões, conta no plantel com jogadores prata da casa e alguns reforços.

Carlos Carvalho reitera a vontade e ambição antiga do clube, subir à Elite do futebol de praia. “O Vila Flor SC desde que entrou nesta competição sempre teve o desejo de chegar à divisão de Elite e este ano não fugimos à regra. Queremos chegar lá, temos uma equipa muito competitiva e capaz para o fazer. Este grupo tem o sonho de subir à divisão de Elite. Vamos correr atrás dele”, afirmou o presidente do Vila Flor SC.

A equipa da A.F. Bragança integra a Série Norte, juntamente com ACD O Sótão B, AD Buarcos, AD Nazaré, ADCR Caxinas, Âncora Praia, CB Viseu e GD Ilha - e inicia a primeira fase da prova, no dia 20 de Maio, frente à ACD O Sótão B, numa jornada concentrada e realizada em Pombal.

Na preparação para o Campeonato Nacional de Futebol de Praia, os comandados de Marco Silva realizaram vários jogos com equipas do escalão superior, nomeadamente com o Varzim, este sábado, e o grupo está preparado para o arranque da época. “A pré-época está acorrer bem, com muitos jogos de treino na zona do Porto e com equipas da Elite, nomeadamente o Varzim. Já temos a equipa toda disponível. Inicialmente, não estavam todos pois temos jogadores que vieram do Brasil”, explicou.

Além do nacional, o Vila Flor SC volta a competir no Euro Winners Challenge, a liga dos campeões do futebol de praia, e Carlos Carvalho quer, pelo menos, “passar o grupo”.

A competição internacional joga-se entre os dias 9 e 15 de Junho deste ano, na Praia da Nazaré.

Entretanto, as atenções estão viradas para a jornada inaugural do Campeonato Nacional de Futebol de Praia com a ACD O Sótão B, no dia 20 de Maio. A prova termina no dia 14 de Agosto.