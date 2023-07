Vila Flor SC de pedra e cal na liderança do Campeonato Nacional de Futebol de Praia

O Vila Flor SC soma e segue no Campeonato Nacional de Futebol de Praia. Os comandados de Marco Silva venceram esta tarde a Casa do Benfica de Viseu por 4-5 e reforçaram a liderança na zona norte.

A formação transmontana somou o nono triunfo em outras tantas jornadas já realizadas.

No jogo realizado no Campo das Lagoas, Tony, Fabrício Valle, Fabrício Soares e Hugo, que bisou, apontaram os golos da vitória.

O Vila Flor SC segue isolado na primeira posição com 27 pontos.

A equipa vilaflorense e a Casa so Benfica de Viseu voltam a defrontar-se este domingo, no Campo de Desportos de Praia do Porto, na primeira eliminatória da Taça de Portugal de Futebol de Praia. O jogo tem início às 12h15.

Foto de Vila Flor SC