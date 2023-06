Vila Flor SC defronta Casa do Benfica de Viseu na primeira eliminatória da Taça de Portugal de Futebol de Praia

Já estão definidos os jogos da primeira eliminatória da Taça de Portugal de Futebol de Praia que está marcada para o próximo dia 16 de Julho. O sorteio realizou-se esta quinta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A prova é disputada nesta primeira ronda por 24 clubes, divididos por duas séries. O Vila Flor SC está colocado na série A e vai jogar fora com a Casa do Benfica de Viseu. As duas equipas já defrontaram esta temporada para o Campeonato Nacional, com vitória dos transmontanos por 4-2 na segunda jornada.

Nesta primeira ronda ficaram quatro clubes isentos: CF Estrela, CF Chelas, FC Macieirense e São Domingos FC.

No total são 28 os clubes que participaram na Taça de Portugal, oito do Campeonato de Elite, 14 do Campeonato Nacional e 6 dos distritais.

Estão agendadas duas eliminatórias e a fase final. A primeira eliminatória está marcada para o dia 16 de Julho e a segunda eliminatória joga-se no dia 22 do mesmo mês. Os jogos dos quartos-de-final estão agendados para 29 de Setembro, as meias-finais para 30 de Setembro e a final joga-se no dia 1 de Outubro.

O Vila Flor SC é a única equipa da A.F. Bragança em prova. Os vilaflorenses estão em competição no Campeonato Nacional de Futebol de Praia e lideram a série norte com 12 pontos. Na próxima jornada, marcada para sábado, a formação treinada por Marco Silva defronta o Caxinas Poça Barca, em Vila Flor.

Jogos da 1ª eliminatória

Série A

Boavista FC x GD Ilha

ASCRD CB Viseu x Vila Flor SC

GD Chaves x Varzim SC

Leixões SC x ADCR Caxinas

Grap/ Hallstar x AD Buarcos 2017

Âncora Praia FC x SC Braga

Série B

CR Pinheiros x CCD Porto Mendo

ACD Sótão x CDR Alferrarede

AD Tavira Praia x CD Nacional

GD Estoril Praia x Vitória FC

GD Sesimbra x AD Nazaré 2022

ADF Torre x GD Alfarim

Foto de Vila Flor SC