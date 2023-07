Vila Flor SC imparável segue para a segunda eliminatória da Taça de Portugal de Futebol de Praia

O Vila Flor SC garantiu, este domingo, a passagem à segunda eliminatória da Taça de Portugal de Futebol de Praia, após o triunfo por 1-4 frente à Casa do Benfica de Viseu.

Foi o segundo jogo entre as duas equipas realizado no espaço de 24 horas, depois da partida para o Campeonato Nacional, que os vilaflorenses venceram, este sábado, por 4-5.

No jogo da taça, realizado no Campo de Desportos de Praia no Porto, a formação treinada por Marco Silva voltou a confirmar o bom momento que atravessa. Gabriel, que rubricou dois golos, Tony e o capitão, Zé Henrique, foram os goleadores de serviço.

Nesta primeira ronda da Taça de Portugal de Futebol de Praia participaram 24 clubes e quatro ficaram isentos.

A segunda eliminatória joga-se no dia 22 de Julho. Os jogos dos quartos-de-final estão agendados para 29 de Setembro, as meias-finais para 30 de Setembro e a final joga-se no dia 1 de Outubro.

O Vila Flor SC é a única equipa da A.F. Bragança em prova. Os vilaflorenses estão também em competição no Campeonato Nacional de Futebol de Praia, lideram a série norte com 27 pontos e um registo invejável. Os transmontanos estão invictos com nove jornadas carimbadas, têm a melhor defesa, com 21 golos sofridos, e o segundo melhor ataque, 46 golos marcados.

Foto de Vila Flor SC