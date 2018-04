Vila Flor SC isola-se na liderança

A quatro jornadas do fim do campeonato está cada vez mais acesa a disputa pelo título distrital.

O Vila FC venceu o GD Moncorvo por 3-0 e isolou-se na liderança do Campeonato, beneficiando também do empate (1-1) do Mirandês frente ao FC Carrazeda. Gabriel Camargos (8’), Faneca (41’) e Filipe (69’) apontaram os golos dos vilaflorenses.