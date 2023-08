Vila Flor SC mantém registo invicto

Mais uma jornada mais uma vitória para o Vila Flor SC no Campeonato Nacional de Futebol de Praia. A equipa de Marco Silva venceu, este sábado, o Âncora Praia, penúltimo classificado, por 2-7, na 11.ª jornada da competição e continua invicta na liderança com 33 pontos.

No jogo realizado no Campo de Jogos de Praia do Fontelo, em Viseu, os transmontamos carimbaram mais um triunfo com golos de Tito, Zé Henrique, Neto, que bisou, e um hat-trick de Tony.

A três jornadas do final da fase regular e com a qualificação para a segunda fase já garantida, o Vila Flor SC quer manter o registo de vitórias até à última jornada. “Trabalhar sempre sobre vitórias tem outro sabor. Vamos fazer tudo para vencer os três jogos que restam, encarando-os como finais. Se pudermos subir e ser campeões só com vitórias olham para nós de outra forma”, afirnou o capitão, Zé Henrique.

Apesar da época bem-sucedida, Zé Henrique não considera que o percurso seja fácil. “O campeonato não tem sido fácil, nós é que fazemos com que seja fácil. Temos trabalhado muito bem. Mesmo com as equipas que estão mais no fundo da tabela temos algumas dificuldades”.

O capitão dos transmontanos considera que “a união do grupo” tem sido determinante para o clube realizar uma boa temporada. “Isto não é uma equipa, já é uma família”, acrescentou.

Na próxima jornada, marcada para o dia 12 de Agosto, o Vila Flor SC defronta o Caxinas Poça Barca. O jogo realiza-se no Estádio do Viveiro – Jordan Santos, na Nazaré.