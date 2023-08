Vila Flor SC perde jogo do título para a AD Nazaré

Depois de confirmada, ontem, a subida à Divisão de Elite do Futebol de Praia, após o triunfo por 5-4 frente ao GD Sesimbra, o Vila Flor SC perdeu, hoje, e Paredes, com a AD Nazaré por 2-1 na final da segunda fase do Campeonato Nacional.

Neto ainda fez o 1-1 para a formação transmontana, mas os nazarenos acabaram por marcar novamente e confirmaram o título de campeões nacionais.

Foi um jogo “decidido nos detalhes”, como frisou Marco Silva. "A equipa adversária esteve bem e nós também, mas foi daqueles dias em que podíamos estar o dia inteiro a tentar que nada íamos mudar. As duas equipas são muito equilibradas e têm muita qualidade. Infelizmente, não foi o nosso dia mas demos tudo”, acrescentou o técnico.

Aos transmontanos faltou a cereja, o título, no cimo do bolo, a subida à Divisão de Elite, para a temporada perfeita. Contudo, Marco Silva realça o feito inédito da sua equipa, que será a primeira do distrito de Bragança a competir no patamar maior do futebol de praia. “O jogo com o Sesimbra não foi fácil. Deixámos complicar um pouco o jogo, mas garantimos a vitória. No final o ambiente era fantástico, o oposto deste domingo, e o sentimento de dever cumprido. Sentimos muita alegria por ter feito história e de termos colocado Vila Flor na Divisão de Elite”, afirmou.

E como em equipa que ganha não se mexe, Marco Silva vai manter-se no comando técnico do Vila Flor SC no próximo ano. Já há conversas com a direcção e faltam apenas acertar pormenores”. “Já falamos nesse sentido. Agora é analisar algumas coisas e ver qual é o objectivo para tudo ficar definido”.

O Vila Flor SC fez história ao tornar-se a primeira equipa do distrito de Bragança a subir à Divisão de Elite do Futebol de Praia. Os comandados de Marco Silva realizaram um percurso irrepreensível no Campeonato nacional. Os vilaflorenses terminaram a primeira fase no primeiro lugar da série norte, só com uma derrota, venceram nas meias-finais da segunda fase o GD Sesimbra por 5-4 e na final perderam com a AD Nazaré por 2-1.

No jogo de atribuição do terceiro lugar, o GD Sesimbra venceu o Alfarim por 8-4.

Foto de Vila Flor SC