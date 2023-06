Vila Flor SC perde nos quartos-de-final da Euro Winners Challenge

Derrota por 4-7 foi o resultado do jogo do Vila Flor SC frente à AD Nazaré, esta terça-feira, nos quartos-de-final da Euro Winners Challenge.

Foi a primeira derrota da equipa treinada por Marco Silva na competição de futebol de praia, que termina amanhã na Nazaré.

Sobre o jogo com a formação nazarena, para Marco Silva “fica um sabor amargo”. “Não fomos a equipa que fomos nos jogos anteriores, sem tirar mérito ao adversário. Fica o sentimento de que devíamos ter feiro melhor”, acrescentou o treinador.

No entanto, o técnico faz uma avaliação positiva da prestação geral dos seus jogadores. “O balanço é positivo devido às vitórias que conseguimos obter e ao crescimento da equipa”.

O foco principal do Vila Flor SC está no campeonato nacional. Os transmontanos lideram a série norte só com vitórias e na próxima jornada, marcada para o dia 24, jogam em casa com o Caxinas. Marco Silva quer manter a equipa invicta.

Mas, antes da retoma do campeonato nacional, o Vila Flor SC realiza mais um jogo na Euro Winners Challenge para definir a classificação do quinto ao oitavo lugar. O Vila Flor SC joga com os belgas do FC Genappe hoje, às 15h30.

Foto de Vila Flor SC