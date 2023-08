Vila Flor SC soma mais uma vitória

Começam a escassear os adjectivos para caracterizar a grande temporada protagonizada pelo Vila Flor SC no Campeonato Nacional de Futebol de Praia.

A formação de Marco Silva, que já tem a presença na segunda fase garantida, continua a coleccionar vitórias e mantém-se invicta.

Este sábado, no Estádio do Viveiro – Jordan Santos, na Nazaré, os vilaflorenses derrotaram o Caxinas Poça Barca por 4-3 com golos de Tony, que bisou, Hugo e Tito. Nuno Rego e Fábio Mateus (2) marcaram para a equipa adversária.

O Vila Flor SC soma agora 36 pontos. Em 12 jornadas soma outras tantas vitórias.

A próxima ronda da zona norte joga-se na terça-feira, dia 15 de Agosto. O Vila Flor SC joga com a AD Buarcos na penúltima jornada.

Foto de Vila Flor SC