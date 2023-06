Vila Flor SC termina Euro Winners Challenge na quinta posição

O Vila Flor SC terminou, esta quinta-feira, a participação n Euro Winners Challenge com uma vitória e na quinta posição.

A formação vilaflorense venceu o Leixões SC por 1-4, no último jogo da Ronda de Qualificação para o quinto e sexto lugar.

A equipa treinada por Marco Silva terminou a fase de grupos só com vitórias (3-1 frente ao AO Kefalinia da Grécia, 4-6 com a AD Buarcos e 9-0 com o Miehet) e passou, pela primeira vez, aos quartos-de-final da competição. Nessa ronda acabou por perder com a AD Nazaré por 4-7.

Na Ronda de Qualificação para definir a classificação do 5.º ao 8.º lugar, o Vila Flor SC derrotou, na quarta-feira, o FC Genappe por 3-5 e na quinta-feira levou de vencida o Leixões SC.

“O balanço é positivo devido às vitórias que conseguimos obter e ao crescimento da equipa. Fica um sabor amargo pela forma como perdemos o jogo dos quartos-de-final. Não fomos a equipa que fomos nos jogos anteriores, sem tirar mérito ao adversário. Fica o sentimento de que devíamos ter feiro melhor”, referiu Marco Silva, técnico do Vila Flor SC.

O Euro Winners Challenge começou na passada sexta-feira, dia 9, na Nazaré, e terminou esta quinta-feira.

A formação francesa Minots de Marseille venceu a competição ao derrotar na final o Sótão B por 4-2.

O Vila Flor SC volta a virar o foco para o Campeonato Nacional de Futebol de Praia. Os transmontanos lideram a série norte só com vitórias. Marco Silva quer manter a equipa invicta. “A expectativa é ganhar, conseguir os três pontos a jogar em casa e com o nosso público a apoiar, o que ainda não aconteceu este campeonato pois temos jogado sempre fora".

Na próxima jornada do Campeonato Nacional de Futebol de Praia, marcada para o dia 24 de Junho, o Vila Flor SC joga em casa com o Caxinas.

Foto de Nazaré Beach Events