Vila Flor SC termina primeira fase do Campeonato Nacional de Futebol de Praia com vitória

Vitória por 4-7 foi o resultado alcançado pelo Vila Flor SC na 14.ª e última jornada da fase regular do Campeonato Nacional de Futebol de Praia, realizada este sábado, no Estádio do Viveiro – Jordan Santos, na Nazaré.

A equipa de Marco Silva vinha de uma derrota, a primeira na competição, por 1-4 com a AD Buarcos, e encerrou esta fase com um triunfo e uma boa exibição.

Pablo Perez (2), Tony (2), Zé Henrique, Tiago Oliveira e Neto apontaram os golos dos transmontanos.

O triunfo frente ao segundo classificado em nada alterou a tabela classificativa, já que as duas equipas, Vila Flor SC e AD Nazaré, já tinham garantido a qualificação para a fase de acesso à Divisão de Elite. Os vilaflorenses terminam na primeira posição, com 39 pontos, e vão defrontar o Sesimbra (segundo classificado da série sul) no dia 26 de Agosto, no Campo Areia Parque Cidade de Paredes.

Quanto à AD Nazaré vai ter pela frente o GD Alfarim (primeiro classificado da série sul).