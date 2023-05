Vila Flor SC vence Casa do Benfica Viseu com reviravolta no marcador e assume liderança

O Vila Flor SC somou, este sábado, a segunda vitória no Campeonato Nacional de Futebol de Praia em outras tantas jornadas já realizadas.

No Campo de Jogos de Praia do Fontelo, em Viseu, a formação treinada por Marco Silva venceu a Casa do Benfica Viseu por 4-2, depois de ter estado a perder por duas bolas a zero.

A equipa visiense entrou melhor no encontro e terminou o primeiro período a vencer com golos de Daniel Sousa (9’) e Davi Pontes (11’).

A partir do segundo período de jogo, os transmontanos superiorizaram-se e deram a volta ao marcador. Fabrício Vale reduziu para 1-2 aos 14 minutos, Neto igualou (2-2) aos 20’ e Tony apontou dois golos, fixando o resultado em 4-2.

O triunfo em Viseu coloca Vila Flor SC na liderança da série norte com seis pontos, os mesmos que a AD Nazaré 2022 que está na segunda posição.

Nos restantes encontros da jornada 2: AD Buarcos 1 – ACD Sótão B 4, Caxinas Poça Barca 5 – AD Nazaré 6 e Âncora Praia FC 6 – GD Ilha 2.

Na próxima jornada, o Vila Flor SC defronta o GD Ilha, novamente no Campo de Jogos do Fontelo em Viseu.