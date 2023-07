Vila Flor SC vence e garante passagem à fase de acesso à Elite

O Vila Flor SC garantiu este sábado a presença na segunda fase do Campeonato Nacional de Futebol de Praia, a fase de acesso à Divisão de Elite, a quatro jornadas do final da competição.

A equipa treinada por Marco Silva venceu o GD Ilha por 5-1, num jogo realizado na Praia de Buarcos, relativo à jornada 10 da zona norte.

Os golos dos transmontanos foram apontados por Zé Henrique, que fez hat-trick, e Gabi, que bisou.

O Vila Flor SC segue invicto, dez jornadas e outras tantas vitórias, com 30 pontos. Os vilaflorenses têm o segundo melhor ataque, 51 golos marcados, e a melhor defesa, 22 golos sofridos.

As meias-finais da segunda fase do Campeonato Nacional de Futebol de Praia estão marcadas para o próximo dia 26 de Agosto, no Campo de Areia do Parque Cidade de Paredes. No dia seguinte, dia 27, realiza-se a final.

Foto de Vila Flor SC