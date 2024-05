Vila Flor Sport Clube consegue primeira vitória no Campeonato de Elite de Futebol de Praia

O Vila Flor Sport Clube triunfou, por 4-7, frente ao Grupo Desportivo de Sesimbra no encontro da segunda jornada da 1ª Fase do Campeonato de Elite de futebol de praia, que se disputou no domingo. Na estreia da competição, no sábado, os trasmontanos perderam diante do Sotão, 4-5 foi o resultado. Ambos os jogos foram realizados no Complexo Desportivo da Rodovia, em Braga.

Fábio Costa (2’ e 15’), Luiz Paixão (9’), André Pinto (23’, 25’ e 33’) e Nuno Rego (36’) foram os autores dos golos da primeira vitória dos vila-florenses. Para o Sesimbra marcaram Rui Santos (11’, 31’ e 33’) e Gonçalo Marques (33’).

Na ronda inaugural, o Vila Flor perdeu de forma tangencial, por 4-5, no encontro com o Sótão. Os marcadores de serviço para a formação transmontana foram João Cabral (9’), Fábio Costa (11’ e 33’) e Fabrício Silva (33’). Para os nazarenos do Sótão os marcadores foram Benjamin Júnior (1’), Vítor Pombinha (11’), Jordan Santos (22’) e Alexandre Lança (25’ e 33’).

Com este desfecho, após duas jornadas realizadas, o Vila Flor ocupa o terceiro posto com 3 pontos. O Sótão lidera com 6 pontos, o Grap/Halistar está em segundo também com 6 pontos e o Sesimbra está na sexta posição com 2 pontos.

No próximo sábado, às 14h15, na Arena Madjer, em Cascais, o Vila Flor Sport Clube defronta o Leixões. A formação de Matosinhos perdeu os dois primeiros encontros pela margem mínima, frente ao Torre perdeu 6-7 e diante do Sótão foi derrotada, por 5-4.