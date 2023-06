Vila For SC soma e segue na liderança do Campeonato Nacional de Futebol de Praia

O Vila Flor SC segue invicto e líder na zona norte do Campeonato Nacional de Futebol de Praia.

Depois da participação no Euro Winners Challenge, na Nazaré, a formação treinada por Marco Silva voltou a centrar atenções no nacional e somou este sábado mais uma vitória, 3-1 frente ao Caxinas Poça Barca, na quinta jornada da competição realizada em Vila Flor, no Campo de Futebol de Praia, inaugurado este sábado.

A jogar em casa, os transmontanos entraram fortes no jogo e a criar inúmeras oportunidades de golo. Foi Fabrício que desbloqueou o encontro ainda no primeiro período. O guardião do Vila Flor SC rematou certeiro.

No segundo período, os visitantes conseguiram equilibrar o jogo, mas foram os locais que estiveram sempre mais perto de marcar. Neto fez o 2-0. Instantes depois, Fábio Taborda num verdeiro momento de inspiração apontou um grande golo. No meio campo, num pontapé de bicicleta, o jogador do Caxinas reduziu para 2-1.

Já perto do final do segundo período, Zé Henrique fez o 3-1 para o Vila Flor SC. Um resultado que se manteve inalterável no terceiro e último tempo de jogo-.

Para Marco Silva foi um triunfo importante frente a um adversário difícil. “É sempre difícil jogar contra o Caxinas pois é uma equipa com muitos anos disto e tem jogadores muito aguerridos que nunca dão o jogo por perdido”, referiu o técnico.

Quanto ao resultado, para o treinador dos vilaflorenses peca por escasso face às inúmeras oportunidades construídas pelos seus jogadores. “Fomos um pouco perdulários no ataque, o guarda-redes do Caxinas também esteve bem e eles equilibraram no segundo período”.

Zé Henrique, capitão do Vila Flor SC, também considera que o resultado podia ter sido mais avolumado. “Sabíamos que ia ser um jogo complicado. Tivemos boas oportunidades para marcar. Conseguimos desbloquear o jogo com um remate do nosso guarda-redes. Tivemos várias oportunidades e o resultado peca por escasso, mas o mais importante são os três pontos”.

E sobre o jogo da próxima jornada, com a AD Buarcos, o técnico, Marco Silva, quer continuar a liderar o campeonato. “É uma equipa difícil e que tem o mesmo objectivo que a nossa equipa, a subida. Nós queremos continuar no caminho das vitórias. Na próxima jornada voltamos a jogar em casa e contamos com o apoio do público”.

O Vila Flor SC continua na liderança da zona norte do Campeonato Nacional de Futebol de Praia com 15 pontos e na próxima jornada defronta a AD Buarcos.

Nos restantes encontros: Âncora Praia 2 – AD Buarcos 3, GD Ilha 2 – AD Nazaré 4 e CB Viseu 2 – ADC O Sótão B 3.